Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στη Σαουδική Αραβία παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Δεν ισχύουν τα σενάρια περί ταξιδιού του στη Μαδρίτη
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
REUTERS/Stringer

Τις τελευταίες ώρες υπήρξαν δημοσιεύματα που ήθελαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ταξιδεύει στη Μαδρίτη με ιδιωτικό τζετ από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους Μπεν Τζέικομπς και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τα δημοσιεύματα για το ταξίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ παραμένει στη Σαουδική Αραβία.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής συνεχίζει την αποθεραπεία του στις εγκαταστάσεις της Αλ Νασρ μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στο τελευταίο παιχνίδι.

Να σημειωθεί ότι οι αγώνες της Saudi Pro League αναμένεται να διεξαχθούν κανονικά, παρά το τεταμένο κλίμα που υπάρχει στη Σαουδική Αραβία λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
139
124
66
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo