Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στη Σαουδική Αραβία παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Τις τελευταίες ώρες υπήρξαν δημοσιεύματα που ήθελαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ταξιδεύει στη Μαδρίτη με ιδιωτικό τζετ από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους Μπεν Τζέικομπς και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τα δημοσιεύματα για το ταξίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ παραμένει στη Σαουδική Αραβία.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής συνεχίζει την αποθεραπεία του στις εγκαταστάσεις της Αλ Νασρ μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στο τελευταίο παιχνίδι.

Reports on international media about Cristiano Ronaldo who left Saudi Arabia with his family are wide of mark.



It’s a fake news as Cristiano is now doing threatment at Al Nassr training ground after issues in last game.



Cristiano has not left Saudi to return to Madrid. pic.twitter.com/xKYlYfuVA0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

Να σημειωθεί ότι οι αγώνες της Saudi Pro League αναμένεται να διεξαχθούν κανονικά, παρά το τεταμένο κλίμα που υπάρχει στη Σαουδική Αραβία λόγω του πολέμου στο Ιράν.