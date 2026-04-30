Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το γκολ Νο 970 και η Αλ Νασρ αγκάλιασε τον τίτλο του πρωταθλητή

Ακόμα πιο κοντά στο ιστορικό milestone των 1000 γκολ ο Πορτογάλος
Με σκόρερ για ένα ακόμα ματς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Αλ Νασρ επικράτησε της Αλ Αχλί με 2-0 και εδραίωσε τη θέση της στην κορυφή του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, αυξάνοντας τη διαφορά της στους +8 βαθμούς από τους διώκτες της.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ανοίγοντας το σκορ για την Αλ Νασρ. Αυτό ήταν το τέρμα Νο 970 για τον Πορτογάλο που πλησιάζει το ορόσημο των 1.000 γκολ.

Ένα βήμα πιο κοντά ο “CR7” σε αυτό το αδιανόητο επίτευγμα

