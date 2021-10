Πρώτος σε διεθνείς συμμετοχές στην Ευρώπη διαχρονικά είναι πλέον ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αποψινή του εμφάνιση στο φιλικό της Πορτογαλίας με το Κατάρ, ενώ με το γκολ του που πέτυχε έχει σκοράρει πλέον κόντρα σε 46 διαφορετικές εθνικές ομάδες!

Από το βράδυ του Σαββάτου (9/10) ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο απόλυτος ρέκορντμαν και σε επίπεδο διεθνών συμμετοχών (σ.σ. κατέχει και το ρεκόρ των περισσότερων γκολ) από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην Ευρώπη, καθώς βρέθηκε για 181η φορά στην ενδεκάδα της Εθνικής ομάδας της χώρας του στο εν εξελίξει φιλικό με το Κατάρ, αφήνοντας πίσω του τον κεντρικό αμυντικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Σέρχιο Ράμος, ο οποίος μετρά 180 συμμετοχές με την Ισπανία.

Η μεταξύ τους… κόντρα αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς και ο Σέρχιο Ράμος παραμένει ενεργός, ωστόσο, επί του παρόντος η κορυφαία επίδοση στον τομέα των διεθνών συμμετοχών ανήκει στο CR7. Το ρεκόρ σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχει ο Σοχ Τσιν Αν από την Μαλαισία, ο οποίος μετρά 195 συμμετοχές την περίοδο 1969-1984. Σαφώς και είναι θέμα χρόνου για έναν από τους δύο Ίβηρες ή, και τους δύο να ξεπεράσουν αυτό τον αριθμό κι ένας εξ αυτών να βρεθεί στην κορυφή του κόσμου.

Από εκεί και πέρα ο Ρονάλντο με το γκολ που πέτυχε στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, ανοίγοντας το σκορ, έχει πλέον να υπερηφανεύεται πως έχει σκοράρει κόντρα σε 46 διαφορετικές εθνικές ομάδες. Κάτι που επίσης αποτελεί ρεκόρ!

Cristiano Ronaldo scores for Portugal against Qatar assisted by Diogo Dalot! 🇵🇹



