Ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ είπε “αντίο” προς το παρόν στην ΑΕΚ. Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε, με κιτρινόμαυρους να αναμένεται να κάνουν νέα προσπάθεια συνεργασίας το επόμενο διάστημα.

Ο Πολωνός χαφ άφησε, πάντως, ένα ένα μικρό παραθυράκι για το μέλλον του.

«Μόνο η ελληνική φιλοξενία είναι πιο όμορφη από τα ελληνικά μνημεία. Ευχαριστώ πολύ τους υπέροχους οπαδούς για την φανταστική υποστήριξη και τον όμορφο χρόνο που πέρασε στην Ελλάδα. Ελπίζω να συναντηθούμε ξανά», έγραψε ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ.

Only Greek hospitality is more beautiful than Greek monuments, thank you very much for the fantastic support of amazing fans and beautiful time spent in Greece, I hope to meet again ⚫️ #aekfamily pic.twitter.com/tXhuYy732e