Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε «προβοκατόρικη» ερώτηση για τον Παναθηναϊκό: «Μη με τρομάζετε»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός βρέθηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με τον δημοσιογράφο να έχει χιουμοριστική διάθεση στο κλείσιμο της συνέντευξης και να ρωτάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει δηλώσει φίλος του Ολυμπιακού: “Παραμένετε Παναθηναϊκός;”

“Τι είναι αυτά που μου λέτε, μη με τρομάζετε!” απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας και αυτός διάθεση για πλάκα, αφήνοντας ένα μεγάλο χαμόγελο.

Ο Νίκος Μάνεσης παραδέχθηκε ότι έκανε στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια προβοκατόρικη ερώτηση και στη συνέχεια του ζήτησε πρόβλεψη για το φετινό Final4 της Euroleague, που θα γίνει στο Athens Telecom Center, την έδρα των “πρασίνων”.

“Αυτο που μπορώ να πω είναι ότι εμείς κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε. Φέραμε το final4 στην Αθήνα. Ελπίζω να δούμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final4”, ανέφερε σχετικά ο πρωθυπουργός.