Ο Λαμέχα Γκίρμα ήταν αναίσθητος μετά τη σοκαριστική πτώση του στον τελικό των 3.000μ. στιπλ των Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Λαμέχα Γκίρμα στάθηκε εξαιρετικά άτυχος κατά τη διάρκεια του τελικού των 3.000 μ. στιπλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μιας και ο παγκόσμιος ρέκορντμαν είχε μία σοκαριστική πτώση.

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, Λαμέχα Γκίρμα, σκόνταψε πάνω στο τελευταίο εμπόδιο και έπεσε κάτω. Ο σπουδαίος δρομέας έμεινε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του, ενώ συναθλητές του τον προσπερνούσαν ολοκληρώνοντας την κούρσα του τελικού των 3.000 μ. στιπλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αμέσως οι γιατροί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και του τοποθέτησαν στήριγμα στο λαιμό, ενώ τον έβγαλαν με φορείο από το γήπεδο, για να τον μεταφέρουν στις ιατρικές εγκαταστάσεις του σταδίου.

Στη συνέχεια, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο του Παρισίου, όπου ευτυχώς ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Coach Teshome Kebede said “Lamecha Girma is in good condition.” pic.twitter.com/EUDb06pc65