Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσωσε την τελευταία στιγμή το ρεκόρ 18 σερί χρόνων με διψήφιο αριθμό πόντων

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είδε τους Λέικερς να χάνουν από τους Σανς στο Λος Άντζελες, με τον ίδιο να μην μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τον Λούκα Ντόντσιτς που πάλευε σχεδόν μόνος του.

Ο “Βασιλιάς” του NBA έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, σε σημείο που κινδύνεψε και το σερί που τρέχει ο Λεμπρόν Τζέιμς στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου εδώ και 18 χρόνια.

Πρόκειται για τα σερί παιχνίδια που έχει διψήφιο αριθμό πόντων, με τον σούπερ σταρ του NBA να μετράει πλέον 1.297 και να «τρέχει» το σερί από τις 7 Ιανουαρίου του 2007.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 8 πόντους μέχρι και 6:51 πριν το τέλος του αγώνα, αλλά τελικά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, αδυνατώντας να αποτρέψει την ήττα των Λέικερς από τους Σανς.