Ο Λευτέρης Πετρούνιας εντυπωσίασε στον προκριματικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Ζάγκρεμπ

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στον προκριματικό των κρίκων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ.

Με βαθμό δυσκολίας στο 5.600 και 8.800 στην εκτέλεση, ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς, κάνοντας ένα μικρό λάθος στην έξοδο.

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Αυτή ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών. Μπροστά από τον Πετρούνια βρέθηκε μόνο ο Ρώσος Ίλια Ζάικα που συγκέντρωσε 14.466 βαθμούς, έχοντας βαθμό δυσκολίας 5.700 και εκτέλεσε 8.766.

Εφόσον ο Λευτέρης Πετρούνας εκτελέσει σωστά το πρόγραμμα του με βαθμό δυσκολίας στο 5.700 στον τελικό, τότε είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το οποίο θα είναι το 9ο στην καριέρα του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) με τον οποίο ο Λευτέρης Πετρούνιας μοιράστηκε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό του 2025 στη Λειψία απέσυρε τη συμμετοχή του από το ευρωπαϊκό.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Παρασκευής (21/08, 19:00) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.