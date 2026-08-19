Αθλητικά

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κυνηγά το 9ο χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής

Ο «άρχοντας των κρίκων» ρίχνεται στη μάχη του προκριματικού του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής
Ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ο Λευτέρης Πετρούνιας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Λευτέρης Πετρούνιας ετοιμάζεται να ξεκινήσει την προσπάθειά του για την κατάκτηση του ένατου χρυσού μεταλλίου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στους κρίκους, καθώς σήμερα (19/08/26) ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών στο Ζάγκρεμπ.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ ο Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να κατακτήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο για να γράψει το όνομά του με ακόμα μεγαλύτερα γράμματα στην ιστορία του αγωνίσματος.

Ο «άρχοντας των κρίκων» έχει ήδη οκτώ χρυσά μετάλλια και συνολικά δέκα στην πλούσια καριέρα του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και όσο αγωνίζεται κυνηγά μόνο την κορυφή.

Ο Πετρούνιας θα ψάξει να υπερασπιστεί το θρόνο του. Ιστορία στη διοργάνωση έχει γράψει ήδη, αφού είναι ο μοναδικός που έχει δέκα μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα, με τα οκτώ να είναι χρυσά και τα δύο χάλκινα.

Ο προκριματικός του Έλληνα πρωταθλητή είναι την Τετάρτη (19/08/26, 18:45) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ ο τελικός είναι την Παρασκευή (21/08/26) στις 19:00, με την ΕΡΤ2 Σπορ να καλύπτει και πάλι το γεγονός.

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