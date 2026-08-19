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Ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται στη μάχη του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος: Η ώρα και το κανάλι του προκριματικού των κρίκων

Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα ψάξει την πρόκριση στον τελικό των κρίκων
Ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ο Λευτέρης Πετρούνιας/ (ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
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Ο Λευτέρης Πετρούνιας κυνηγάει το ένατο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών των κρίκων για να εξασφαλίσει μία θέση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η εμφάνιση του Λευτέρη Πετρούνια στον προκριματικών των κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής είναι σήμερα (19/08/26) στις 18:45. Ο αγώνας του «άρχοντα των κρίκων» θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Σε περίπτωση που ο Έλληνας Ολυμπιονικής εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, την Παρασκευή (21/08/26) θα παλέψει να κατακτήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο στο θεσμό για να γράψει ιστορία για ακόμα μία φορά στην σπουδαία καριέρα του.

Ο τελικός των κρίκων είναι την Παρασκευή στις 19:00 και θα μεταδοθεί επίσης από την ΕΡΤ2 Σπορ.

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