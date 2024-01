Μετά τη Χρυσή Μπάλα, ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε και το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του 2023, στη σχετική εκδήλωση για τα βραβεία “The Best”, που διοργανώνει κάθε χρόνο η FIFA.

Αυτή τη φορά, ο Λιονέλ Μέσι χρειάστηκε να δώσει “μάχη” στην ψηφοφορία της FIFA, με τον Έρλινγκ Χάλααντ και τον Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά έστω και στην… ισοψηφία, αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για το 2023.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε περισσότερες ψήφους στην πρώτη θέση από τον Έρλινγκ Χάλααντ, με τον οποίο ισοβάθμησαν συνολικά στους 48 βαθμούς, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να μένει στην τρίτη θέση με 35 ψήφους.

Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷



Click here for more information. ➡️ https://t.co/niVRuFY4lP pic.twitter.com/krIyrtkexL