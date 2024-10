Ο Λιονέλ Μέσι έκανε τη χάρη σε νεαρό εισβολέα που φορούσε φανέλα της Μπαρτσελόνα

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να μη σκόραρε στην εκτός έδρας νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί του Τορόντο (0-1) αλλά κατάφερε να κάνει ένα θαυμαστή του χαρούμενο.

Ένας πιτσρικάς είχε την τύχη, και τον Λιονέλ Μέσι με το μέρος του, για να βγάλει την φωτογραφία που τόσο πολύ ήθελε.

Στο ματς της Ίντερ Μαϊάμι στην έδρα της Τορόντο, ένας νεαρός θαυμαστής του Αργεντινού –φορώντας φανέλα της Μπαρτσελόνα– εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, για να βγάλει μια selfie με το ποδοσφαιρικό ίνδαλμά του.

Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι επενέβη και… γράπωσε τον μικρό οπαδό, πριν αυτός καταφέρει να φτάσει στον Μέσι.

Ο “pulga” όμως πλησίασε, έκανε νόημα στον σωματοφύλακα, να αφήσει τον μικρό και φωτογραφήθηκε μαζί του, πριν τον απομακρύνουν εκτός αγωνιστικού χώρου.

Lionel Messi waives off security to take a picture with a young fan at Inter Miami/Toronto FC game pic.twitter.com/RJerrF5JgR