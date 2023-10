Ο “Μίδας” Λιονέλ Μέσι κατέκτησε ξανά τη «Χρυσή Μπάλα» και διεύρυνε την “κυριαρχία” του στο θεσμό, βάζοντας για 8η φορά το σπουδαίο βραβείο στην απίστευτη τροπαιοθήκη του.

Έχοντας οδηγήσει και την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου, στο Μουντιάλ του 2022, ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε για μία ακόμη φορά στην κορυφή της ψηφοφορίας για τη «Χρυσή Μπάλα», αφήνοντας πίσω του στη δεύτερη θέση τον Έρλινγκ Χάλααντ, με τρίτο τον ηττημένο στο Κατάρ, Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Μέσι βρίσκεται φυσικά και στην κορυφή με τις περισσότερες κατακτήσεις του βραβείου του περιοδικού France Football, αυξάνοντας πλέον τη διαφορά του από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει μείνει στη δεύτερη θέση με 5 τρόπαια στη δική του συλλογή.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



October 30, 2023

Στις γυναίκες, τη Χρυσή Μπάλα κατέκτησε η Αϊτάνα Μπονμάτι, η οποία κατέκτησε με τη σειρά της το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών, με την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Από εκεί και πέρα, στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και η Μάντσεστερ Σίτι, ως κορυφαία ομάδα του κόσμου, φθάνοντας πέρυσι στο τρεμπλ, με δύο τίτλους στην Αγγλία, αλλά και την πρώτη κατάκτηση του Champions League στην ιστορία της.

Από τη Μάντσεστερ Σίτι βραβεύτηκε και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος ολοκλήρωσε μία “μαγική” πρώτη σεζόν στην Αγγλία, πετυχαίνοντας συνολικά 56 γκολ, για να πάρει το βραβείο που φέρει το όνομα ενός εκ των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, του Γκερντ Μίλερ.

He scored 56 goals this season: Erling Haaland is the Gerd Müller Award winner!

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ της Άστον Βίλα αναδείχθηκε επίσης, κορυφαίος τερματοφύλακας της σεζόν, για τις μοναδικές εμφανίσεις του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του Κατάρ, ενώ ο Τζουντ Μπέλιγχαμ που “σαρώνει” με τη Ρεάλ Μαδρίτης, πήρε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη κάτω των 21 ετών, για την παρουσία του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

October 30, 2023