Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ του Κατάρ και “εκτόξευσε” τη φήμη του στην πατρίδα του, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί με… περίπατο ως ο κορυφαίος αθλητής της χώρα για το 2023.

Τα επίσημα αποτελέσματα για το βραβείο “Olimpia de Oro 2023” ανέδειξαν τον Λιονέλ Μέσι για τέταρτη φορά κορυφαίο αθλητή της Αργεντινής, επιτρέποντάς του να γράψει ιστορία και σε αυτό το θεσμό.

Κι αυτό γιατί έγινε ο μοναδικός Αργεντινός με τέσσερα βραβεία “Olimpia de Oro 2023”, ξεπερνώντας τον μποξέρ Σάντος Λασιάρ και τενίστα Γκιγιέρμο Βίλας, με τους οποίους “μοιραζόταν” μέχρι πρότινος την πρώτη θέση της σχετικής λίστας.

🚨 OFFICIAL: Lionel Messi has won the ‘Olimpia de Oro 2023’ award for the best athlete in Argentina. 🎖️🇦🇷



He became the athlete with the most awards won (4) pic.twitter.com/eZwWqXLJnY