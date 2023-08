Με δύο ασίστ του, ο Λιονέλ Μέσι βοήθησε την Ίντερ Μαϊάμι να φτάσει -μέσω της διαδικασίας των πέναλτι- στον στον τελικό του US Open Cup και μετά το τέλος του ημιτελικού εμφανίστηκε να παρηγορεί έναν μικρό απογοητευμένο φίλο του Σινσινάτη.

O Λιονέλ Μέσι ήταν για άλλη μια φορά καθοριστικός για την Ίντερ Μαϊάμι, οδηγώντας τον ημιτελικό κόντρα στο Σινσινάτι στην παράταση (από 0-2 έγινε 2-2) χάρη σε δύο ασίστ του (το δεύτερο γκολ σημειώθηκε στο 90+7′), με την ομάδα του εν τέλει να προκρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι (4-5).

Ακριβώς μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Λιονέλ Μέσι είχε σύντομη συνομιλία με τον συμπατριώτη του από την Σινσινάτι, Λουτσιάνο Ακόστα. Δίπλα τους ήταν ένας πιτσιρικάς οπαδός των ηττημένων, ο οποίος ήταν πικραμένος, λόγω του αποκλεισμού της ομάδας του.

Ο Λιονέλ Μέσι φρόντισε να παρηγορήσει τον πιτσιρικά, την ώρα που ο Ακόστα τον είχε πάρει αγκαλιά.

Messi was consoling a kid who was a Cincinnati fan.



This is why Messi is loved by everyone.pic.twitter.com/1IpSzBWv05