Η Ίντερ Μαϊάμι είναι ασταμάτητη με τον Λιονέλ Μέσι στη σύνθεσή της και “διέλυσε” με 4-0 Σάρλοτ, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι έχει “τρελάνει” τους φίλους της Ίντερ Μαϊάμι, αλλά και ολόκληρο το MLS, αφού σκόραρε για 8η φορά στα πέντε πρώτα του παιχνίδια στις ΗΠΑ, έχοντας πλέον πετύχει γκολ σε όλα τα ματς που αγωνίστηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Αυτή τη φορά πάντως, ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν ήταν κομβικός για την ομάδα του, αφού έβαλε απλώς το… κερασάκι στην “τεσσάρα” της Ίντερ Μαϊάμι επί της Σάρλοτ.

Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅



Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB