Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται ότι είναι ο ένας από τους τέσσερις ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και ακολουθεί τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα στην ομάδα.

Οι Παριζιάνοι ενημέρωσαν μέσα από τα social media, ότι η επιστροφή στις προπονήσεις για το νέο έτος, έφερε και πέντε κρούσματα του ιού, με τα τέσσερα να αφορούν παίκτες του Ποτσετίνο και ένα μέλος του προσωπικού.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ λοιπόν, ένας από τους ποδοσφαιριστές που εμφανίστηκαν θετικοί στους ελέγχους που έγιναν από την ομάδα, ήταν και ο Λιονέλ Μέσι, με αποτέλεσμα να μένει εκτός στο επόμενο διάστημα για την Παρί Σεν Ζερμέν.

Tests carried out during the winter break and before the resumption of training revealed 4 positive cases for Covid-19 among the players and 1 positive case among the staff. The people concerned are subject to the Covid protocols.