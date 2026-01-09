Ο Λόνι Γουόκερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ χάνει τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό λόγω τραυματισμού στον ώμο

Ο Λόνι Γουόκερ παρότι ταξίδεψε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Ισπανία για τα παιχνίδια με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και έγινε γνωστό ότι θα μείνει μακριά από τα παρκέ για ένα μήνα, εξαιτίας ενός προβλήματος τραυματισμού στον ώμο.

Αυτό έχει ως συνέπεια να χάσει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό (20/01/26) και τον Παναθηναϊκό (22/01/26) για την 23η και την 24η αγωνιστική της Euroleague αντίστοιχα.

Ο Αμερικανός σουτέρ της ομάδας του Κάτας τη φετινή σεζόν έχει 15.3 πόντους και 2.3 ασίστ κατά μέσο όρο στη Euroleague σε 18 αναμετρήσεις. Η Μακάμπι βρίσκεται στην 14η θέση της διοργάνωσης με ρεκόρ 8-13 και με την απουσία του Αμερικανού δύσκολα θα προλάβει το «τρένο» της πρώτης δεκάδας.