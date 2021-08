Η αντιπροσωπεία των Μάβερικς στην Σλοβενία πέτυχε το σκοπό της, σχετικά εύκολα. Ο Λούκα Ντόντσιτς θα παραμείνει στο Ντάλας.

Οι «κεφαλές» των Ντάλας Μάβερικς συναντήθηκαν με τον Λούκα Ντόντσιτς στη Σλοβενία και οι δύο πλευρές έδωσαν τα… χέρια, για πενταετή επέκταση συμβολαίου.

Ο Ντόντσιτς θα παραμείνει στους Μάβερικς μέχρι το καλοκαίρι του 2027, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο αξίας 207 εκατομμυρίων δολαρίων (η μεγαλύτερη επέκταση σε rookie συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ)

Ο Σλοβένος «αστέρας» θα πάρει 35.7 εκατομμύρια τη σεζόν 2022/23 (όταν θα ξεκινήσει η πενταετής επέκταση), 38.6 τη σεζόν 2023/24, 41.4 εκατομμύρια τη σεζόν 2024/25, 44.3 εκατομμύρια τη σεζόν 2025/26 και 47.1 εκατομμύρια τη σεζόν 2026/27.

Breaking: Luka Doncic has agreed to sign a landmark five-year, $207-million supermax rookie extension, his agent tells @wojespn. pic.twitter.com/TShgukAYNX