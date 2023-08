Ο Λούκα Ντόντσιτς κατά την διάρκεια της προπόνησης της Εθνικής Σλοβενίας, ευστόχησε σε τρίποντο με τον ίδιο να είναι καθισμένος στον πάγκο, αποτέλεσμα που άφησε τους συμπαίκτες του άφωνους.

Ο άσος της Σλοβενίας και των Ντάλας Μάβερικς Λούκα Ντόντσιτς, απέδειξε για μια ακόμη φορά την τεράστια ποιότητα του, με τον 24χρονο αθλητή να επιχειρεί ένα σουτ τριών πόντων, την ώρα που βρισκόταν καθισμένος στον πάγκο της Εθνικής του ομάδας.

Μάλιστα ο Ντόντσιτς έδειξε ιδιαίτερα ψύχραιμος, δείχνοντας πως για τον ίδιο το συγκεκριμένο καλάθι ήταν κάτι φυσιολογικό.

Just another day at the office #mojtim | #winforslovenia | #fibawc pic.twitter.com/HRGA8u42Jw