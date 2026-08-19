Αθλητικά

Ο Μάικ Μπατίστ ταξιδεύει στην Ελλάδα για να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό

Ο Αμερικανός θα πάρει θέση δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του «τριφυλλιού»
Ο Μάικ Μπατίστ
Ο Μάικ Μπατίστ στο T- Center/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Μάικ Μπατίστ ταξιδεύει για την Αθήνα για να φτάσει εγκαίρως στη χώρα μας και να πιάσει δουλειά στην εκκίνηση της καλοκαιρινής προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την εκκίνηση της σεζόν και ο Μάικ Μπατίστ που θα είναι στο τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα προκειμένου να ξεκινήσει τη δουλειά στο «τριφύλλι» από άλλο πόστο, από ό,τι τον είχαν συνηθίσει οι φίλοι της ομάδας.

Ο Αμερικανός πρώην σέντερ του «τριφυλλιού» έχει γράψει σπουδαία καριέρα με την πράσινη φανέλα και πλέον θέλει να βάλει το όνομά του και από άλλο πόστο στην ιστορία του συλλόγου, όντας συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επίσης επέστρεψε στα πράσινα το φετινό καλοκαίρι.

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Αθλητικά
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