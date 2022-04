Τα χρόνια της πυγμαχίας φαίνεται ότι θυμήθηκε ο Μάικ Τάισον, ο οποίος και έδειρε ένα συνεπιβάτη του στο αεροπλάνο, γιατί τον ενοχλούσε την ώρα της πτήσης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες Τετάρτη (20/04) λίγο αφότου το αεροπλάνο πέταξε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο με προορισμό τη Φλόριντα, με έναν νεαρό να εμφανίζεται και σε σχετικό video να μιλάει πίσω από το κάθισμα του θρύλου της πυγμαχίας προς εκείνον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το TMZ αναφέρει λοιπόν ότι αφού του ζήτησε αρκετές φορές να σταματήσει, στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε άγρια, με το στιγμιότυπο να καταγράφεται επίσης στις κάμερες άλλων επιβατών του αεροπλάνου.

This guy wins the award for most annoying passenger on a flight for Mike Tyson to do this! 😬pic.twitter.com/UA4RiYMzXW