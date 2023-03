Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το restart τη νέα σεζόν και να εμφανιστεί εξαιρετικά ανταγωνιστικός όπως παλιά στην Euroleague, με τους πράσινους να θέλουν να φέρουν στην Ελλάδα τον Πάμπλο Λάσο.

Ο Ισπανός προπονητής, Πάμπλο Λάσο, αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αλλά το έργο του Παναθηναϊκού μόνο εύκολο δεν είναι.

Ο Μάικ Τζέιμς δεν πιστεύει ότι ο Λάσο θα έρθει στον Παναθηναϊκό την επόμενη χρονιά. Αυτό απάντησε τουλάχιστον σε έναν οπαδό του τριφυλλιού στο Twitter, όταν τον ρώτησε αν θα επέστρεφε στους πράσινους σε περίπτωση που αναλάβει τα ηνία ο Ισπανός προπονητής:

“Ειλικρινά δεν νομίζω ότι ο Πάμπλο θα πάει εκεί ή εγώ, αλλά ποτέ μη λες ποτέ”, ανέφερε ο γκαρντ της Μονακό.

@TheNatural_05 Mike next year Pablo Laso will be the head coach of Panathinaikos. Will you come back to Panathinaikos in this case ??