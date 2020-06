Κάτοικος Μόσχας θα παραμείνει τελικά ο Μάικ Τζέιμς, καθώς συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2023.

“Μάικ Τζέιμς και ΤΣΣΚΑ μαζί έως το 2023″. Με αυτήν την ανάρτηση στο Τwitter η ομάδα της Ρωσίας έκανε γνωστή την συμφωνία της με τον Αμερικανό γκαρντ, που κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Δημήτρη Ιτούδη.

“Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με το σύλλογό μας. Ο Αμερικανός παίκτης εντάχθηκε στην ΤΣΣΚΑ το περασμένο καλοκαίρι και έγινε παίκτης κλειδί, κατά την προηγούμενη σεζόν”, προστίθεται στην σχετική ανάρτηση.

