Ο Μάικλ Τζόρνταν έγινε ήδη πλουσιότερος κατά 6 εκατομμύρια ευρώ, μετά τη μετεγγραφή του Λέο Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον… παροξυσμό για τη φανέλα του.

Οι Παριζιάνοι ξεπούλησαν στα καταστήματά τους τις πρώτες 120.000 φανέλες της ομάδας με το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ, οι οποίες και φέρουν την… υπογραφή της εταιρείας Jumpan του θρύλου των Σικάγο Μπουλς.

Η εταιρεία αθλητικών ειδών έχει αναλάβει το ρουχισμό της Παρί Σεν Ζερμέν και παίρνει το 5% από τις πωλήσεις της, οι οποίες και αντιστοιχούν σε ένα ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Τζόρνταν όμως αναμένεται να γίνει πολύ πλουσιότερος μέσα στη χρονιά, αφού οι εκτιμήσεις των Παριζιάνων κάνουν λόγο για πωλήσεις 2,5 εκατομμυρίων εμφανίσεων του Μέσι τους επόμενους μήνες.

Michael Jordan earns 5% of the profits the club makes from selling PSG merchandise. So far, PSG has earned around 120 million euros since Messi’s shirt went on sale, which would earn Jordan six million euros in a single weekend.



via @marca pic.twitter.com/tyhMKPobSt