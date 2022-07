Ο Μάιλς Μπρίτζες των Σάρλοτ Χόρνετς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το νόμο, μετά τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, αφού κατηγορείται ότι χτύπησε τόσο τη σύντροφό του, όσο και τα δύο παιδιά τους.

Ο σούπερ σταρ της ομάδας του Μάικλ Τζόρνταν, έχασε ήδη το μαξ συμβόλαιό του με τους Χόρνετς, αλλά κινδυνεύει και ποινή φυλάκισης για τρία κακουργήματα.

Η απόφαση για τον Μπρίτζες αναμένεται να γίνει γνωστή στις 19 Αυγούστου και αν ο ίδιος βρεθεί ένοχος εκτιμάται ότι θα τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης άνω των 11 ετών.

