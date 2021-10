Ο θρυλικός πυγμάχος Μάνι Πακιάο αποσύρθηκε από την ενεργό δράση μετά από 26 χρόνια λαμπρής καριέρας και πλέον αποφάσισε να επικεντρωθεί στην πολιτική του καριέρα.

Ο Φιλιππινέζος αθλητής είναι ήδη γερουσιαστής στην πατρίδα του και πλέον κατέθεσε κι επίσημα υποψηφιότητα για την προεδρία στις Φιλιππίνες. «Η προτεραιότητά μου θα είναι να τελειώσουμε με την πανδημία του κορονοϊού έτσι ώστε να οδηγήσουμε τη χώρα στην οικονομική ανάκαμψη», ανέφερε αμέσως μετά ο ίδιος ο Πακιάο.

Οι δημοσκοπήσεις βέβαια τον δίνουν προς το παρόν στην 4η θέση μεταξύ των υποψηφίων, αλλά το γεγονός δεν φαίνεται να τον επηρεάζει. «Δεν έχει ακουστεί ακόμα η φωνή των φτωχών ανθρώπων», σχολίασε σχετικά.

