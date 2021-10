Ο γάμος του Μάουρο Ικάρντι και της Γουάντα Νάρα βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο της δημοσιότητας, μετά τις φήμες για το χωρισμό του διάσημου “ζευγαριού”.

Η Ιταλίδα celebrity και ατζέντης άφησε υπόνοιες για απιστία του Αργεντινού επιθετικού της Παρί Σεν Ζερμέν και έφυγε από το Παρίσι για να επιστρέψει στην πατρίδα της. Το γεγονός έφερε όμως και νέες εξελίξεις, αφού ο ίδιος ο Ικάρντι απουσίασε από την προπόνηση της ομάδας του και λίγο αργότερα έκανε ανάρτηση μαζί της από το Μιλάνο.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Αργεντινός “έτρεξε” πίσω από τη Νάρα για να… διορθώσει την κατάσταση, με την Παρί Σεν Ζερμέν να διαρρέει ότι ζήτησε και πήρε άδεια για “οικογενειακούς λόγους”.

NEW: After missing PSG training this morning, Mauro Icardi travelled to Milan to reunite with his wife after a ‘fallout’ yesterday pic.twitter.com/tzsDEvAl09