Ο Μάριο Μπαλοτέλι φαίνεται ότι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην πόλη Μπρέσια της Ιταλίας, διαλύοντας το πολυτελές αμάξι, αλλά βγαίνοντας χωρίς σοβαρό τραυματισμό από αυτό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Μπαλοτέλι έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε τοίχο και στη συνέχεια βγήκε από αυτό κουτσαίνοντας, αλλά χωρίς να έχει κάποιο εμφανές τραυματισμό.

Από την τοπική αστυνομία πάντως, προέκυψε ότι ο Ιταλός επιθετικός της Άδανα Ντεμίρσπορ αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ λίγο μετά τη σύγκρουση, στην οποία δεν υπήρξε κάποιο άλλο όχημα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

