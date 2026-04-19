Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποθεώθηκε από τους οπαδούς της ΑΕΚ έξω από την Allwyn Arena

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έζησε με την ψυχή του το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 3-0 της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Η ΑΕΚ βρίσκεται αγκαλιά με το πρωτάθλημα μετά τον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να πανηγυρίζει έξαλλα όλα τα γκολ της Ένωσης επί του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ κατέβηκε και στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα για να πανηγυρίζει μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες της ομάδας, ενώ το πάρτι συνεχίστηκε και έξω από το γήπεδο.

Εκεί, οπαδοί της ΑΕΚ περίμεναν τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον αποθέωσαν κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο.