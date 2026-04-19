Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε τη νίκη της ΑΕΚ υψώνοντας το κασκόλ της Ένωσης

Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη νίκη με 3-0 επί του ΠΑΟΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος που έζησε με πάθος όλο το παιχνίδι, πανηγύρισε με το κασκόλ της Ένωσης μέσα στον αγωνιστικό μετά τη λήξη του αγώνα.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος με το σφύριγμα της λήξης του Μανθάνο στο ντέρμπι της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη τους παίκτες της ομάδας του, ενώ πανηγύρισε με τον κόσμο και το κασκόλ του υψωμένο.

Οι παίκτες του Νίκολιτς πανηγύρισαν μαζί με τους φιλάθλους τους, που τους έδωσαν μεγάλη ώθηση κατά τη διάρκεια του αγώνα και πλέον έχουν την ψυχολογία και καλούνται να διαχειριστούν το προβάδισμα που έχουν στη μάχη του πρωταθλήματος.