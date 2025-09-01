Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Μάρκο Γκρούγιτς έφθασε στην Αθήνα για την ΑΕΚ

Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της απόκτησής του από την ΑΕΚ
Ο Μάρκο Γκούγιτς σε αγώνα της εθνικής Σερβίας
Ο Μάρκο Γκούγιτς σε αγώνα της εθνικής Σερβίας / EPA/MARIO CRUZ

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Μάρκο Γκρούγιτς, αφού η Ένωση συμφώνησε με τον διεθνή Σέρβο μέσο και αυτός έφθασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην Ένωση.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9/25) και μέσα στην ημέρα αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο, μετά από μία 5ετία στην Πορτογαλία και έδωσε τα χέρια με την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Αθλητικά
