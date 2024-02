Ο Μάρκο Ρόις αποχωρεί από την Ντόρτμουντ στο τέλος της σεζόν

Ο Μάρκο Ρόις δύσκολα θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Ντόρτμουντ, με τον Γερμανό επιθετικό να αναμένεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο της Bundesliga μετά από 12 χρόνια.

Ο Μάρκο Ρόις βρίσκεται στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του με την Ντόρτμουντ, ωστόσο ο αρχηγός των Βεστφαλών όπως όλα δείχνουν δεν θα συνεχίσει στον σύλλογο της Βεστφαλίας.

Ο Γερμανός ποδοσφαιριστής μετά από 12 χρόνια στην ομάδα, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα θέλει να δοκιμάσει κάτι άλλο στην καριέρα του.

🇩🇪 #Bundesliga |



Marco Reus could leave Borussia Dortmund as a free agent at the end of his contract in the summer of 2024



Borussia Mönchengladbach and some clubs in MLS are inquiring to sign him as free



W @FT_Redaktionhttps://t.co/RQNYgKEY12 pic.twitter.com/CDcor7CzMU