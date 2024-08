Ο Μάρκο Ρόις έκανε ντεμπούτο στο MLS με γκολ και ασίστ

Ο Μάρκο Ρόις πραγματοποίησε ιδανικό ντεμπούτο στο πρωτάθλημα του MLS, με τον Γερμανό σταρ να οδηγεί τους Λος Άντζελες Γκάλαξι στη νίκη απέναντι στην Ατλάντα με ένα γκολ και μια ασίστ.

Ο Μάρκο Ρόις φρόντισε να συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το ντεμπούτο του Γερμανού στο MLS έγινε με τον καλύτερο τρόπο, αφού είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ των Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Ο Ρόις πέρασε ως αλλαγή λίγο μετά το 60ο λεπτό και ενώ το σκορ ήταν 0-0. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ρόις έδωσε την ασίστ στον Πουτζ για το 1-0.

⚡️🇩🇪 Marco Reus (35) gets a goal and assist on his MLS debut! ✅ pic.twitter.com/ggEWqVCrlf