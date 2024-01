Ο Ματίας Λεσόρ πρωταγωνίστησε σε μία τρομερή φάση στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ.

Ο Ματίας Λεσόρ είναι ένας πραγματικός δυναμίτης. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού έβαλε τους Σέρβους στα καλάθια στο φινάλε της τρίτης περιόδου, παρότι ο χρόνος και οι αντίπαλοι ψηλοί τον πίεζαν ασφυκτικά.

Με πέντε δευτερόλεπτα να μένουν για τη λήξη του δεκαλέπτου, ο Λεσόρ είδε τη μπάλα στα χέρια του πήρε τον διάδρομο και κάρφωσε μπροστά στους Λεντέι και Κοπρίβιτσα τους οποίους έβαλε στο καλάθι.

Δείτε το τρομερό κάρφωμα του σέντερ του Παναθηναϊκού:

