Αθλητικά

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε μέσα σε αποθέωση στην αγωνιστική δράση για τον Παναθηναϊκό

«Τρελάθηκε» και η Euroleague με τη μεγάλη επιστροφή του Λεσόρ
Ο Λεσόρ
Ο Λεσόρ στο Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά το νέο τραυματισμό του στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Ματίας Λεσόρ έχει μείνει ουσιαστικά 1,5 χρόνο εκτός αγώνων για τον Παναθηναϊκό, αλλά κόντρα στη Ζαλγκίρις έκανε το ντεμπούτο του στη σεζόν, μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς του “τριφυλλιού”.

Τον Γάλλο σέντερ καλωσόρησε ξανά στα παρκέ όμως και η ίδια η διοργανώτρια αρχή, με τρεις αναρτήσεις στα social media, μία από τη χρονιά της κατάκτησης της Euroleague και άλλες δύο από το ματς με τους Λιθουανούς.

Η Euroleague έδειξε και την οικογένειά του να πανηγυρίζει μετά από ένα κάρφωμα του Λεσόρ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
96
87
66
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo