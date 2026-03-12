Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε μέσα σε αποθέωση στην αγωνιστική δράση για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά το νέο τραυματισμό του στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Ματίας Λεσόρ έχει μείνει ουσιαστικά 1,5 χρόνο εκτός αγώνων για τον Παναθηναϊκό, αλλά κόντρα στη Ζαλγκίρις έκανε το ντεμπούτο του στη σεζόν, μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς του “τριφυλλιού”.

Τον Γάλλο σέντερ καλωσόρησε ξανά στα παρκέ όμως και η ίδια η διοργανώτρια αρχή, με τρεις αναρτήσεις στα social media, μία από τη χρονιά της κατάκτησης της Euroleague και άλλες δύο από το ματς με τους Λιθουανούς.

Around the League, everyone is excited to see you back on court tonight #EveryGameMatters pic.twitter.com/RML3hjnKjb — EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2026

His first bucket back, welcome BACK @ThiasLsf



Listen to that pic.twitter.com/3NQAoCFYjz — EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2026

Η Euroleague έδειξε και την οικογένειά του να πανηγυρίζει μετά από ένα κάρφωμα του Λεσόρ.