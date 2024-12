Ο Ματίας Λεσόρ μπαίνει χειρουργείο και μένει εκτός για 4 μήνες

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπασκόνια με 104-69 για την 17η αγωνιστική της Euroleague, αλλά δεν μπόρεσε να χαρεί τη δεύτερη σερί νίκη του στη διοργάνωση, αφού ο Ματίας Λεσόρ τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός δράσης για τέσσερις μήνες.

Ο Ματίας Λεσόρ υπέστη κάταγμα περόνης και το πρωί της Παρασκευής (20/12/2024), ο Γάλλος σέντερ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί σε επέμβαση και να ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στο παρκέ.

Ο τραυματισμός του είναι πολύ σοβαρός και θα τον κρατήσει τέσσερις μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει το μεγαλύτερο διάστημα της φετινής σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός καλείται πλέον να βρει άμεσα λύση για να καλύψει το τεράστιο κενό του Ματίας Λεσόρ στη θέση “5”, μιας και ο Γάλλος ψηλός έπαιζε σχεδόν μόνος του κάτω από τα καλάθια, αποτελώντας τον κορυφαίο παίκτη του τριφυλλιού μαζί με τον Κέντρικ Ναν.

“Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και τις προσευχές. Σας αγαπώ όλους. Θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ”.

Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Ματίας Λεσόρ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, με συμπαίκτες, αντιπάλους και θαυμαστές να του εύχονται άμεση επιστροφή στη δράση.

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever