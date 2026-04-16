Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα πάτησε παρκέ με υπογεγραμμένη φανέλα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ο Ακίλε Πολονάρα βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για να επιστρέψει στη δράση μετά τη νέα περιπέτεια της υγείας του και προπονήθηκε με υπογεγραμμένη φανέλα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έστειλε υπογεγραμμένη φανέλα του Παναθηναϊκού στον μαχητή της ζωής Ακίλε Πολονάρα και ο Ιταλός προπονήθηκε με αυτήν ανεβάζοντας πολλές φωτογραφίες στο instagram με τους θαυμαστές του να του στέλνουν ευχές για την επιστροφή του.
«Για να δούμε αν θυμάμαι πώς να το κάνω», έγραψε ο Ιταλός στην ανάρτησή τους στο instagram με εικόνες από το γυμναστήριο, αλλά και από το παρκέ με τη φανέλα του Χουάντσο.