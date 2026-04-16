Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα πάτησε παρκέ με υπογεγραμμένη φανέλα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ο Ακίλε Πολονάρα βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για να επιστρέψει στη δράση μετά τη νέα περιπέτεια της υγείας του και προπονήθηκε με υπογεγραμμένη φανέλα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έστειλε υπογεγραμμένη φανέλα του Παναθηναϊκού στον μαχητή της ζωής Ακίλε Πολονάρα και ο Ιταλός προπονήθηκε με αυτήν ανεβάζοντας πολλές φωτογραφίες στο instagram με τους θαυμαστές του να του στέλνουν ευχές για την επιστροφή του.

A post shared by Achille Polonara (@ilpupazzo33)

«Για να δούμε αν θυμάμαι πώς να το κάνω», έγραψε ο Ιταλός στην ανάρτησή τους στο instagram με εικόνες από το γυμναστήριο, αλλά και από το παρκέ με τη φανέλα του Χουάντσο.