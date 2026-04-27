Ο Μαυροπάνος κοντά σε συμφωνία με την Ντόρτμουντ για τη νέα σεζόν

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος δίνει μάχη να κρατήσει τη Γουέστ Χαμ στην Premier League, όμως μετά την ολοκλήρωση της σεζόν το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει από τα «σφυριά» για λογαριασμό της Ντόρτμουντ.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ, σύμφωνα με αγγλικά Μέσα, έχει κάνει πρόταση τετραετούς διάρκειας (3+1) στον μάνατζερ του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου με απολαβές κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με τον Έλληνα αμυντικό να έχει πει το «ναι».

Το συμβόλαιό του με τη Γουέστ Χαμ έχει ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2028, κάτι που σημαίνει ότι η Ντόρτμουντ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή θα πρέπει να συμφωνήσει και με την αγγλική ομάδα, κάτι που θα γίνει πιο εύκολα σε περίπτωση υποβιβασμού της στη Championship.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έχει εμπειρία από την Bundesliga, καθώς έχει φορέσει τη φανέλα της Στουγκάρδης με επιτυχία. Σε 89 εμφανίσεις με τους Σουηβούς πέτυχε 8 γκολ.

Τη φετινή σεζόν ο Μαυροπάνος έχει πετύχει 3 γκολ σε 32 συμμετοχές με τη φανέλα των Λονδρέζων.