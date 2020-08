Ο Λέο Μέσι ήταν για πάνω από μία δεκαετία αντίπαλος με τον Ικέρ Κασίγιας στο πρωτάθλημα Ισπανίας, με τους δυο τους να έχουν υπάρξει και αρχηγοί των “αιώνιων εχθρών”, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, σε αμέτρητα clasico στη La Liga.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας αποφάσισε όμως να βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του και ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν έχασε την ευκαιρία να τον αποθεώσει.

Μιλώντας στην AS, ο Μέσι έβγαλε το… καπέλο στον Κασίγιας με ένα προσωπικό μήνυμα για την αντιπαλότητά τους εντός γηπέδου. «Ο Ίκερ αποσύρεται, αλλά έχει περάσει εδώ και καιρό στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όχι μόνο επειδή υπήρξε σημείο αναφοράς στο ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά επειδή κατάφερε να κατακτήσει τα πάντα.

Ίκερ, είσαι ένας φανταστικός τερματοφύλακας και είναι αλήθεια πως πάντα ήταν δύσκολο για εμένα να σε έχω απέναντί μου. Κοιτάζοντας πίσω σκέφτομαι ότι η αντίπαλότητά μας ήταν αγνή και καθαρή και μας βοήθησε όχι μόνο να γίνουμε καλύτεροι, αλλά και να ανυπομονούμε για κάθε αναμέτρησή μας», τόνισε ο Μέσι.

