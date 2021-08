Ο Λέο Μέσι έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, περνώντας στο ματς ως αλλαγή στη θέση του Νέιμαρ στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Ρεμς.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέρασε στο γήπεδο αμέσως μετά το δεύτερο γκολ των Παριζιάνων και με το σκορ στο 2-0, από τα δύο τέρματα του Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος και συνεχίζει να σκοράρει παρά το γεγονός ότι φέρεται να θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Ο Μέσι αποθεώθηκε πάντως από τον κόσμο στις κερκίδες, τόσο από τους φίλους των γηπεδούχων, όσο και από τους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν, οι οποίοι και τον… υποδέχθηκαν στη Ligue 1.

HERE WE GO.. the Messi PSG era begins pic.twitter.com/vy0CTxOwIP