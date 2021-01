Ο Μιλουτίνοφ MVP στη Euroleague για το Δεκέμβριο (video)

Μετά από ένα μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει “εκτοξεύσει” την απόδοσή του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και η Euroleague τον ανέδειξε σε MVP του Δεκεμβρίου σε όλη τη διοργάνωση.

Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού είχε στο διάστημα αυτό και σε έξι παιχνίδια, 12,3 πόντους, 12,5 ριμπάουντ, και μόλις 3 λάθη, με 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο.

Στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Αρμάνι δε, έκανε κι ένα απίθανο ρεκόρ με τα 16 επιθετικά ριμπάουντ του, οδηγώντας την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην 6η σερί νίκη της στη Euroleague και στην κορυφή της κατάταξης. Ο Μιλουτίνοφ διαδέχεται έτσι ως MVP της διοργάνωσης τον συμπαίκτη του, Μάικ Τζέιμς, που είχε λάβει την αντίστοιχη διάκριση του Νοεμβρίου.

The MVP for December…



A RECORD BREAKING month for @NMilutinov 🔥 pic.twitter.com/jld3s6QKBp