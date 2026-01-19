Αθλητικά

Ο Μιλουτίνοφ μίλησε σε άπταιστα ελληνικά στα παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού

Όπως φαίνεται ο Σέρβος ψηλός έχει μάθει τη γλώσσα μας μετά από αρκετά χρόνια στην Ελλάδα
Ο Μιλουτίνοφ
Ο Μιλουτίνοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (EUROKINISSI)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε εκδήλωση που έκανε ο Ολυμπιακός για να βραβεύσει τα παιδιά των ακαδημιών έκανε την έκπληξη και μίλησε στα ελληνικά για να τους ευχηθεί.

«Καλή χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή τύχη», είπε ο Μιλουτίνοφ στα παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού.

 

Οι Πειραιώτες προετοιμάζονται για την αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβιβ στο ΣΕΦ (20/01/26, 19:15, Newsit.gr, Novasports 4) και ο Σέρβος ψηλός αναμένεται να είναι βαρόμετρο σε ακόμα ένα παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

