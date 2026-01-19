Ο Μιλουτίνοφ μίλησε σε άπταιστα ελληνικά στα παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε εκδήλωση που έκανε ο Ολυμπιακός για να βραβεύσει τα παιδιά των ακαδημιών έκανε την έκπληξη και μίλησε στα ελληνικά για να τους ευχηθεί.

«Καλή χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή τύχη», είπε ο Μιλουτίνοφ στα παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού.

Μια εκδήλωση γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και εκπλήξεις! Οι βραβεύσεις των Ακαδημιών της ΚΑΕ Ολυμπιακός τα είχαν όλα — ακόμη και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μιλά ελληνικά!



Full Video https://t.co/TVWEr137j5#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #OlympiacosBCTheAcademy… pic.twitter.com/GFfb3sZVdj — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 19, 2026

Οι Πειραιώτες προετοιμάζονται για την αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβιβ στο ΣΕΦ (20/01/26, 19:15, Newsit.gr, Novasports 4) και ο Σέρβος ψηλός αναμένεται να είναι βαρόμετρο σε ακόμα ένα παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.