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Αθλητικά

Ο Μίλτος Τεντόγλου έτοιμος να διαλύσει το πανελλήνιο ρεκόρ: Η ώρα και το κανάλι του τελικού του μήκους στο Diamond League

Ο πρωταθλητής Ευρώπης βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και θα ψάξει ένα μεγάλο άλμα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στη δράση, αυτή τη φορά για να “τρελάνει κόσμο” στο Diamond League της Λωζάνης.

Ο Μίλτος Τεντόγλου στοχεύει στην τρίτη του φετινή νίκη στη σειρά του Diamond League μετά τη Σιαμέν και το Μονακό και – καιρού επιτρέποντος – σε μια μεγάλη επίδοση στην ολοκαίνουργια νέα, πολύ γρήγορη πίστα του σταδίου της Λωζάνης.

Ο ανταγωνισμός θα είναι τεράστιος, μιας και αντίπαλοι του θα είναι ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ, ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του κλειστού στίβου, Ζέρσον Μπάλντε αλλά και οι εκρηκτικοί Τζαμαϊκανοί Γουέιν Πίνοκ και Τατζέι Γκέιλ.

Ο αγώνας του μήκους ξεκινά στις 21:48 και η τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ θα διαρκέσει από τις 21:15 έως τις 23:00.

Το πρόγραμμα του Diamond League στη Λωζάνη

19:50 / Ακοντισμός γυναικών – Τελικός
20:10 / Τριπλούν ανδρών – Τελικός
21:04 / 400μ εμπόδια γυναικών – Τελικός
21:05 / Επί κοντώ γυναικών – Τελικός
21:15 / 200μ γυναικών – Τελικός
21:22 / Ακοντισμός ανδρών – Τελικός
21:24 / 3000μ στιπλ γυναικών – Τελικός
21:40 / 800μ ανδρών – Τελικός
21:48 / Μήκος ανδρών – Τελικός
21:50 / 100μ εμπόδια γυναικών – Τελικός
22:00 / 5000μ ανδρών – Τελικός
22:32 / 800μ γυναικών – Τελικός
22:41 / 200μ ανδρών – Τελικός

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