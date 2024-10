Ο Μίλτος Τεντόγλου στην τριάδα των υποψηφίων για αθλητής της χρονιάς στην Ευρώπη το 2024

Ο Μίλτος Τεντόγλου “σάρωσε” τα μετάλλια και το 2024 στο άλμα εις μήκος και είναι υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία του στίβου ανακοίνωσε την τελική τριάδα των αθλητών που θα διεκδικήσουν το βραβείο του αθλητή της χρονιάς για το 2024 στην Ευρώπη και ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται σε αυτή για τρίτη διαδοχική φορά.

Μαζί με τους Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) και Γιάκομπ Ινγκεμπρίτσεν (Νορβηγία), ο κορυφαίος Έλληνας άλτης θα διεκδικήσει μία ακόμη διάκριση, σε μία χρονιά που κατέκτησε και το δεύτερο σερί χρυσό του μετάλλιο στους Ολυμπιακού Αγώνες του Παρισιού.

Legends only. 🙅‍♂️



Who is your men’s European Athlete of the Year for 2024? 🏆



🇸🇪 Armand Duplantis

🇳🇴 Jakob Ingebrigtsen

🇬🇷 Miltiadis Tentoglou



Tune in live to the Golden Tracks award night from Skopje on 26 October on our YouTube channel! 📺#GoldenTracks pic.twitter.com/awm1a15aQg