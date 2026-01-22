Αθλητικά

Ο Μόντε Μόρις «υποκλίθηκε» στον Σάσα Βεζένκοφ για το ξεκίνημα στο Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός

Η ανάρτηση του Μόρις για το ιδανικό δεκάλεπτο του συμπαίκτη του
Ο Μόρις
Ο Μόρις στον πάγκο του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές για την 24η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σάσα Βεζένκοφ να δίνει από νωρίς το… ρυθμό για την ομάδα του, εντυπωσιάζοντας και τον Μόντε Μόρις.

Λόγω του τραυματισμού του, ο Μόντε Μόρις έμεινε στην Αθήνα και παρακολουθεί από την τηλεόραση το Αναντολού Εφές – Ολυμπιακό, σχολιάζοντας την αναμέτρηση και το ξεκίνημα του Σάσα Βεζένκοφ στο ματς.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με την τουρκική ομάδα και ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε ότι “ο Σάσα είναι τόσο δυνατός” στο X (πρώην Twitter).

Ο Βεζένκοφ έδωσε έτσι και από νωρίς το προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

