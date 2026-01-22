Ο Μόντε Μόρις «υποκλίθηκε» στον Σάσα Βεζένκοφ για το ξεκίνημα στο Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές για την 24η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σάσα Βεζένκοφ να δίνει από νωρίς το… ρυθμό για την ομάδα του, εντυπωσιάζοντας και τον Μόντε Μόρις.

Λόγω του τραυματισμού του, ο Μόντε Μόρις έμεινε στην Αθήνα και παρακολουθεί από την τηλεόραση το Αναντολού Εφές – Ολυμπιακό, σχολιάζοντας την αναμέτρηση και το ξεκίνημα του Σάσα Βεζένκοφ στο ματς.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με την τουρκική ομάδα και ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε ότι “ο Σάσα είναι τόσο δυνατός” στο X (πρώην Twitter).

Sasha so tough!! — Monte Morris (@BigGameTae) January 22, 2026

Ο Βεζένκοφ έδωσε έτσι και από νωρίς το προβάδισμα στον Ολυμπιακό.