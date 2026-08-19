Ο Μόντο Ντουπλάντις κατηγόρησε το ινδικό φαγητό για την επίδοσή του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: «Το πιο βλακώδες πράγμα που έχω κάνει»

Ο Μόντο Ντουπλάντις κέρδισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στην απίθανη καριέρα του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, όμως η επίδοσή του στα 6.15μ δεν τον άφησε ικανοποιημένο και ο λόγος που δεν έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ ήταν ότι είχε φάει ινδικό μία μέρα πριν.

Ο λόγος που ο Μόντο Ντουπλάντις δεν δοκίμασε καν να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ ήταν ότι το ινδικό φαγητό, και συγκεκριμένα το κοτόπουλο τίκα μασάλα, που είχε φάει τον είχε επηρεάσει αισθητά.

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«Πίστεψα ότι εάν αφαιρέσω όλη τη σάλτσα από το κοτόπουλο θα ήταν όλα μια χαρά. Δεν τα κατάφερα. Από κει και πέρα έπρεπε να κάνω πολλές διαδρομές προς την τουαλέτα», ανέφερε ο Ντουπλάντις.

«Ήταν το σημαντικότερο διατροφικό μου λάθος κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Ήταν το πιο βλακώδες πράγμα που έχω κάνει. Προσπάθησα να αποφύγω την καυτερή σως, αλλά όταν έχεις ευαίσθητο στομάχι και τρως ινδικό φαγητό πριν τον αγώνα…

Ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανα» συμπλήρωσε γελώντας ο υπεραθλητής του άλματος επί κοντώ.