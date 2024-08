Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σκόραρε για τη Λίβερπουλ και έχει τα περισσότερα γκολ σε πρεμιέρες της Premier League

Έγραψε ιστορία ο Μοχάμεντ Σαλάχ με το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Ίπσουιτς, στην φετινή πρεμιέρα της Λίβερπουλ στην Premier League.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ διαμόρφωσε το τελικό 0-2 στο Ίπσουιτς – Λίβερπουλ και έγινε ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ (9) σε παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής σε ολόκληρη την ιστορία της Premier League.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ πέρασε στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας, αφήνοντας πίσω του κατά ένα γκολ τους Φράνκ Λάμπαρντ, Γουέιν Ρούνεϊ και Άλαν Σίρερ.

9 – Mohamed Salah now has the most MD1 goals (9) and goal involvements (14) in Premier League history. Greatness. #IPSLIV pic.twitter.com/lwgpQF3auq