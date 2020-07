Ο Βασίλης Μπάρκας πέρασε σήμερα (29/7) από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και αύριο (30/7) αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο και να ενταχθεί επίσημα στην ομάδα της Σέλτικ.

Μόνο οι ανακοινώσεις της Σέλτικ απομένουν πλέον για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Βασίλη Μπάρκα, στους πρωταθλητές Σκωτίας. Ο διεθνής Έλληνας γκολκίπερ πέρασε από τα καθιερωμένα ιατρικά τεστ κατά τη διάρκεια της Τετάρτης (29/7), επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της ομάδας και είχε μία πρώτη γνωριμία με τον προπονητή της Σέλτικ, Νιλ Λένον.

Αύριο (Πέμπτη 30/7) θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο το οποίο θα είναι για 3+1 χρόνια και θα ανακοινωθεί κι επίσημα από τη σκωτσέζικη ομάδα.

Υπενθυμίζεται πως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπάρκα, η ΑΕΚ θα λάβει 5 εκατ. Ευρώ, ενώ στο deal έχουν συμπεριληφθεί μπόνους στόχων και συμμετοχών (που μπορούν να ανεβάσουν το ποσό κατά 1,1 εκατ. Ευρώ) και ποσοστό μεταπώλησης 10%.

Here he is 👇



Vasilis Barkas in Glasgow this afternoon where he completed his move to @CelticFC 🍀 pic.twitter.com/qlAA4IR0XR