Ο Βασίλης Μπάρκας “μπήκε” στις προπονήσεις της Σέλτικ και δεν αποκλείεται να κάνει το ντεμπούτο του με τους “Καθολικούς” στην πρεμιέρα της Premier League της Σκωτίας την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στη Χάμιλτον

Δεν έχασε καθόλου χρόνο ο Βασίλης Μπάρκας. Πήγε στη Σκωτία, ανακοινώθηκε την Πέμπτη (30.07.2020) και μια ημέρα μετά έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα της Σέλτικ.

«Καλώς ήρθες Βασίλη Μπάρκα. Ο νέος μας τερματοφύλακας, προπονείται στο Lennoxtown σήμερα», αναφέρουν οι “¨Καθολικοί” στο… τιτίβισμα τους για τον πρώην πορτιέρε της ΑΕΚ.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ στη Σκοτία, ο Μπάρκας είναι πολύ πιθανό να πάρει φανέλα βασικού την ερχόμενη Κυριακή, στην πρεμιέρα της σκωτσέζικης Premier League κόντρα στην Χάμιλτον.

#WelcomeBarkas 👋



🇬🇷🍀 Our new goalkeeper, Vasilis Barkas training at Lennoxtown today! 🧤 pic.twitter.com/qHvMBZA1pt